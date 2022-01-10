В Кыргызстане на 10 января зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 10 января зарегистрировано 198 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 136,
в г. Ош – 13,
в Чуйской области – 10,
в Ошской области – 29,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 2,
в Джалал-Абадской области – 4.
За весь период зарегистрировали – 186 065 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 66 человек.
За весь период выздоровели – 180 347 человек.
Скончался один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2819 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 459 человек. На амбулаторном лечении – 952 человека.