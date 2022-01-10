Максим Гордеев: На Олимпиаде в Китае выжму из себя все силы

Начало нового 2022 года ознаменуется открытием зимних Олимпийских игр в Китае, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Кыргызстан на них будет представлять в дисциплине слалом и слалом-гигант Максим Гордеев.

На вопрос VB.KG, как он надеется выступить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Китае, Максим ответил: "Выжму из себя все силы, чтобы выступить достойно". По его словам, честно завоеванная лицензия на Игры придает ему сил и уверенности и, конечно, вера в меня моего тренера, близких и мой позитивный настрой.

Как сказал Максим, спорт вообще, а горнолыжный особенно, требует максимальной самодисциплины, концентрации внимания, безукоризненного здоровья и упорства. Но он с детства, можно сказать, находится в спортивном тонусе.

"Легкая атлетика и футбол очень хорошо развили мой потенциал. Будучи мальчишкой, я с братом пропадал на его тренировках. Он мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Я тоже увлекаюсь ей, потом - футболом. В 13 лет встал на лыжи. Профессионально же горнолыжным спортом стал заниматься в 2015 году. И теперь не могу с ним расстаться", - признался спортсмен.

"Успеха вам, Максим, уверенно покоряйте олимпийские трассы. А мы, кыргызстанцы, будем за вас болеть и поддерживать!" - пожелали нашему олимпийцу журналисты "Вечерки".

Проекты удивляют мир

Остались считанные дни до того момента, как вспыхнет Олимпийский огонь в Пекине. К этому важному мировому событию в Китае готово все. Еще в 2018 году в составе группы журналистов-участников медиафорума ШОС мне посчастливилось побывать на олимпийских объектах, многие из которых уже начали строиться, побеседовать с представителями оргкомитета Олимпийских игр. Уже тогда повсюду красовалась эмблема предстоящих Игр, поразило и то, насколько четко все было продумано и при возведении новых объектов, и при реконструкции имеющихся, вплоть до раздевалок для спортсменов, тренировочных катков и демонстрационных площадок. Хотя, как я убедилась за время поездок в Китай, четкость и последовательность в любых делах, а тем более в таких грандиозных, как Олимпийские игры, у китайцев, как говорится, в крови. Они умеют удивлять.

Кстати, Пекин стал первым в мире городом двух Олимпиад. В 2008-м году китайская столица зажгла огонь летних Игр, а в феврале этого он озарит зимние. И, думается, выбор и на этот раз был сделан в пользу Китая не случайно. Весь мир высоко оценил успешное проведение Олимпиады-2008 в Пекине. И все боссы мирового спорта выражают уверенность, что и зимние Олимпийские игры покажут такой же высокий уровень, как и 14 лет назад.

Несколько раз я была и на стадионе "Птичье гнездо", в бассейне "Водный куб", построенных к летней Олимпиаде, поднималась на высоченную олимпийскую башню с пятью сияющими, особенно по вечерам, олимпийскими кольцами. И каждый раз переполняло чувство восхищения от масштабности сооружений. Но такова, повторяю, отличительная и, я бы сказала, характерная черта китайской нации – удивлять мир своими проектами и проводить любые мероприятия с особой тщательностью и ответственностью.

Один только стадион, построенный к летней Олимпиаде и названный "Птичьим гнездом" из-за внешнего сходства с ним, продолжает вот уже 14 лет удивлять и восхищать всех. И кто хоть раз увидит его, уже никогда не спутает ни с одним стадионом в мире. Это первое подобное сооружение не только в Китае, но и во всём мире, что, собственно, и сделало этот стадион одним из самых узнаваемых строений на планете.

И, конечно, знакомство журналистов со строящимися олимпийскими объектами представители оргкомитета по проведению зимней Олимпиады - 2022 начали именно со стадиона "Птичье гнездо". Здесь состоялись церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года. И, как нам сказали, в 2022 году на этом стадионе откроют и закроют XXIV Зимние Олимпийские игры.

А знаменитый "Водный куб", где ранее соревновались пловцы, превратится в "Ледовый куб", где пройдут соревнования по скоростному бегу на коньках, керлингу и другим видам спорта. Как нам рассказали тогда организаторы, Игры 2022 года станут первыми в истории олимпиад, где будет использована новейшая технология для изготовления льда, что обеспечит экономию более 40% энергии, потребляемой при использовании традиционного метода.

Летом 2018-го нам показывали многие из олимпийских объектов только на макете. И тогда казалось невероятным, как за такой короткий срок можно построить такие грандиозные сооружения, тем более железную дорогу! Летом 2018 года работы было, как говорится, непочатый край. Но все 12 объектов построены, причем с использованием новейшего оборудования, или реконструированы. В их числе национальные центры по прыжкам с трамплина, конькобежного и санного спорта. Полностью открыто движение по высокоскоростной железнодорожной линии Пекин -Чжанцзякоу, сдана в эксплуатацию и ее ответвление - железная дорога Чунли.

Уже тогда четко спланировали, в каких местах и какие соревнования пройдут, с учетом этого и планировалось строительство. Соревнования в Китае состоятся в трех областях. В Пекине зрители увидят состязания по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту. В северо-западном пекинском уезде Яньцин будут соревноваться горнолыжники, бобслеисты, саночники, скелетонисты. А в Чжанцзякоу пройдут лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, соревнования по биатлону, фристайлу и сноуборду.

Собака лает, а караван идет

В конце прошлого года представители Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проинспектировали олимпийские объекты к Играм 2022 в Пекине. Они посетили спорткомплекс Kuyangshu Nordic Center, где пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Проверка показала, что объекты соответствуют техническим требованиям FIS.

"Посещение было впечатляющим. Мы увидели невероятные работу и прогресс, которых на фоне пандемии достигли команды оргкомитета Пекина, города Чжанцзякоу и владельцев объектов для обеспечения безопасных и хороших гонок", – заявил директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей.

Китаю действительно выпало непростое время для подготовки к Олимпиаде из-за пандемии коронавируса, оголтелых нападок и обвинений Запада в распространении COVID, призывов байкотировать Игры. Но восточная мудрость гласит: собака лает, а караван идет. И однозначно, каждый житель планеты вновь сможет почувствовать уникальный спортивный дух Китая. Оценить усилия, которые приложила китайская сторона, чтобы все участники мероприятия, весь мир навсегда запомнили эти соревнования.