Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Чудо для Пуговки

Хочется верить, что в эти праздничные дни чудо ждет и маленькую Пуговку. Нашей малышке сейчас примерно полтора месяца. Она здорова и обработана от паразитов. В семь месяцев эту пушистую девочку нужно будет стерилизовать. Ест кроха кашку и сухой корм для щенков. По характеру собачка очень шустрая и игривая. Мы верим, что найдется человек, которому она будет нужна, и Пуговке не придется больше скитаться по улицам. Если вы готовы дать столь очаровательной малышке крышу над головой и одарить ее своей любовью и заботой, тогда звоните: 0(555)767-507.

Дом для щеночка

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут дом для щеночка-девочки. Собачке в настоящий момент четыре месяца. Она здорова, от блох и глистов обработана, от инфекционных заболеваний привита. Малышка уже научилась у взрослых собак хорошо охранять двор. В семь месяцев ее нужно будет стерилизовать. Эту операцию фонд возьмет на себя. Будущему хозяину животное привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Исключительно в добрые руки

В добрые руки отдают и эту маленькую собачку. Перед вами активное, жизнерадостное существо, любящее детей. К тому же это хороший "звоночек". Собачка здорова, привита, стерилизована. На новое место жительства ее привезут волонтеры фонда. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Пара очаровашек

"Добрые руки" и vb.kg ищут хозяев для щенков. Малышкам два с половиной месяца. Это активные, игривые создания. Пушистые девочки здоровы, от внешних и внутренних паразитов обработаны, получили первую прививку от инфекционных заболеваний. Домой к будущим хозяевам собачек привезут представители фонда. Телефоны для потенциальных хозяев: 0(553)500-876, 0(700)064-560, 0(709)784-537.

Ее зовут Печенька

Единственная на сегодняшний день представительница семейства кошачьих – Печенька. Этой красивой пятимесячной кошечке нужен дом. Животное здоровое, стерилизованное, приученное к лоточку. По характеру Печенька очень ласковая. Захотите познакомиться с ней поближе, набирайте: 0(772)827-427.

Жизнерадостная Тера

А это Тера. Тера здоровая, привитая и уже стерилизованная собака. По характеру очень активная и жизнерадостная. Хорошая охранница. В новый дом Теру привезут представители фонда "Добрые руки". Если Тера вам понравилась, звоните по следующему номеру: 0(709)784-537.

Милейшие создания

В фонде "Добрые руки" очень надеются на то, что среди наших читателей найдутся люди, которые изменят судьбы милейших щеночков. Они перед вами на фото. Щенкам сейчас два месяца. Малыши очень активные, много играют, лают. Среди них один мальчик и девочки. Интересная деталь: у всех щеночков нет хвостиков! Они такими родились. Но животные абсолютно здоровы, от блох и глистов обработаны. Уже получили первую прививку от инфекционных заболеваний. Стерилизацию девочек в возрасте семи месяцев фонд гарантирует взять на себя. Если кто-то из наших малышей вам понравился, звоните, и щенков привезут по указанному вами адресу. Набирайте: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".