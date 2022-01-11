В Кыргызстане на 11 января зарегистрировано уже 348 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 11 января зарегистрировано 348 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 244,
в г. Ош – 7,
в Чуйской области – 38,
в Ошской области – 16,
в Таласской области – 7,
в Нарынской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 5,
в Джалал-Абадской области – 22,
в Баткенской области – 7.
За весь период зарегистрировали – 186 413 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 85 человек.
За весь период выздоровели – 180 432 человека.
Скончались 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2821 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 475 человек. На амбулаторном лечении – 1196 человек.