В Кыргызстане на 11 января зарегистрировано уже 348 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 11 января зарегистрировано 348 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 244,

в г. Ош – 7,

в Чуйской области – 38,

в Ошской области – 16,

в Таласской области – 7,

в Нарынской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 5,

в Джалал-Абадской области – 22,

в Баткенской области – 7.

За весь период зарегистрировали – 186 413 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 85 человек.

За весь период выздоровели – 180 432 человека.

Скончались 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2821 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 475 человек. На амбулаторном лечении – 1196 человек.