За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 26 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 26 медицинских работников. Такие данные на 11 января приводит Минздрав.

Среди зарегистрированных случаев: выявлено в Бишкеке - 11, в Джалал-Абадской области – 4, в Иссык-Кульской области – 1, в Нарынской области – 1, в Ошской области – 3, в Чуйской области – 4, в Таласской области – 2.

Из стационаров за сутки были выписаны 2 выздоровевших медика. Из домашней самоизоляции выписали 4 медицинских работника.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировали 7066 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6919 человек.