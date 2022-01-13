В Кыргызстане на 13 января зарегистрировано уже 742 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 13 января зарегистрировали 742 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 632,
в г. Ош – 8,
в Чуйской области – 42,
в Ошской области – 5,
в Таласской области – 8,
в Нарынской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 22,
в Джалал-Абадской области – 15,
в Баткенской области - 8.
За весь период зарегистрировали – 187 620 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 100 человек.
За весь период выздоровели – 180 629 человек.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2826 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 580 человек. На амбулаторном лечении – 2096 человек.