В Кыргызстане на 13 января зарегистрировано уже 742 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 13 января зарегистрировали 742 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 632,

в г. Ош – 8,

в Чуйской области – 42,

в Ошской области – 5,

в Таласской области – 8,

в Нарынской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 22,

в Джалал-Абадской области – 15,

в Баткенской области - 8.

За весь период зарегистрировали – 187 620 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 100 человек.

За весь период выздоровели – 180 629 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2826 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 580 человек. На амбулаторном лечении – 2096 человек.