За сутки в КР коронавирусом заразились 57 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 57 медицинских работников. Такие данные на 13 января приводит Минздрав

Новые случаи зарегистрированы:

в Бишкеке – 41,

в Оше – 1,

в Баткенской области –1,

в Джалал-Абадской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 2,

в Нарынской области – 1,

в Чуйской области – 4,

в Таласской области – 2.

Из стационаров за сутки выписали 3 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 5 медицинских работников.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7159 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6932 человека.