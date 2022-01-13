За сутки в КР коронавирусом заразились 57 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 57 медицинских работников. Такие данные на 13 января приводит Минздрав
Новые случаи зарегистрированы:
в Бишкеке – 41,
в Оше – 1,
в Баткенской области –1,
в Джалал-Абадской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 2,
в Нарынской области – 1,
в Чуйской области – 4,
в Таласской области – 2.
Из стационаров за сутки выписали 3 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 5 медицинских работников.
За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7159 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6932 человека.