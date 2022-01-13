Размер пенсий и пособий за 2021 год составил более 50 млрд 819,4 млн сом

В Кыргызстане размер пенсий и пособий за январь-декабрь 2021 года составил более 50 млрд 819,4 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда.
По ее данным, выплаты по регионам распределены следующим образом:
- город Бишкек - 8 млрд 309,4 млн сомов;
- Чуйская область - 7 млрд 796,9 млн сомов;
- Нарынская область - 4 млрд 044,8 млн сомов;
- Иссык-Кульская область - 4 млрд 630,8 млн сомов;
- Таласская область - 2 млрд 102,3 млн сомов;
- город Ош - 1 млрд 825,2 млн сомов;
- Ошская область - 9 млрд 315,6 млн сомов;
- Баткенская область - 4 млрд 072,3 млн сомов;
- Джалал-Абадская область - 8 млрд 722,2 млн сомов.
"Финансирование пенсий и пособий за декабрь 2021 года составило 4 млрд 537,2 млн сомов", - говорится в сообщении Соцфонда.