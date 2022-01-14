Динара Кутманова на форуме Future Minerals озвучила проблему Кумтора

Кыргызстан участвовал в первом форуме Future Minerals, который проходил с 11 по 13 января в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Для Кыргызстана этот форум открывает уникальную возможность для налаживания международного диалога и сотрудничества, что создаст условия для связи политиков всего мира с инвесторами и бизнес-сообществом. На форуме Future Minerals собрались отраслевые лидеры Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, Центральной Азии и мировое бизнес-сообщество горнодобывающей отрасли для обсуждения устойчивого развития горнодобывающей отрасли и инвестиционных возможностей различных стран. Мероприятие проходило под патронатом короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Кыргызскую Республику на форуме представляла министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова. Она выступила на пленарных сессиях форума с обращением к участникам форума и презентацией о перспективах развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана.

"В Кыргызстане есть 200 перспективных месторождений золота и других ископаемых, которые готовы к разработке. Для КР стоят задачи по привлечению прямых инвестиций в эту отрасль, но в нашей стране имеется горький опыт негативного отношения добывающей компании на руднике Кумтор. В 2012 году было установлено, что канадская компания "Центерра" нарушала требования природоохранного законодательства с самого начала разработки с 1995 года. Компания складировала пустую горную породу на ледники Давыдова и Лысый, вместо того что вывозить породу в долину на 10 км вниз. И сейчас эти искусственно созданные горы высотой боле 120 метров нависают над белоснежными ледниками. Это варварское отношение к водным ресурсам и ледникам. Такие действия канадской компании не могли не вызвать возмущение и недовольство у населения", - сообщила в своем выступлении на форуме Динара Кутманова.

По ее словам, Кыргызстану нужно выстроить новые отношения с разрабатывающими компаниями.

"Нам нужна реформа построения самого процесса, где все участники: бизнес и местное население, выстраивают отношения таким образом, чтобы они были честными, ответственными и уважительными. Мы обязаны сохранить запасы, которыми обладает Кыргызстан", - отметила Динара Кутманова.