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В канун Старого Нового года в Бишкеке родилась тройня

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- Анастасия Карелина
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13 января в Кыргызском научном центре репродукции человека тридцатилетняя бишкекчанка родила тройню: мальчика и двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам, директора Центра репродукции Нургуль Шоонаевой, бишкекчанка поступила в КНЦРЧ на сроке беременности: 34 недели и 5 дней. Ее госпитализировали в отделение патологии беременных.

В этот же день женщину взяли на операцию. Кесарево сечение было сделано в экстренном порядке из-за преэклампсии. Первым родился мальчик весом 2 килограмма 150 граммов. Второй была девочка весом 2 килограмма 250 граммов. Вес третьего малыша-девочки – 1 килограмм 850 граммов. Данная беременность и роды у бишкекчанки вторые.

"Операция прошла без технических сложностей. В данный момент молодая мама находится в отделении реанимации. Ее состояние стабильное. Малыши – в детском отделении. Их состояние оценивается, как средней тяжести, стабильное. За состоянием детей и их мамы ведется наблюдение", - отметила Нургуль Шоонаева.


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URL: https://www.vb.kg/412425
Теги:
дети, новорожденный, Бишкек
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