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Волонтеры почтили память погибших во время трагедии в Дачи-Су

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- Назгуль Абдыразакова
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Волонтеры, представители МВД, посольства Турции, журналисты почтили память погибших во время трагедии которая авиакатастрофы произошедшая в дачном участке Дачи- Су. Об этом сообщила на своей странице пользовательница фейсбука Нуриля Чолпонбаева. Ниже приводим текст Чолпонбаевой.

"Как же пролетело 5 лет мы даже не заметили, а там временем маленький Жакшылык уже в 5 классе, выше Султанчика. Как бы не изменились все участники тех трагических событий, неизменной осталась их благодарность нам всем, обычным гражданам, которые все как один объединились и пережили одним огромным сердцем всё то горе и беду.

Нас, волонтёров не забывает и каждый год приглашает на куран окутуу Венера, которая даже потеряв детей в этом страшном событии, смогла найти силы и стать мостом между пострадавшими и Правительством.

Кстати, о нём, несчастном. Сегодня на куране мы сидели с представителем МИДа и заместителем посла Турции и её советником по религии. А где представители Правительства, неизвестно. Хотя все знали, что сегодня читается финальный общий куран, далее каждая семья будет вспоминать этот день только в кругу семьи. Венера и открытый ею Фонд "Уч периште" все эти 5 лет на свои собственные средства проводят день памяти, и ни сома поддержки от власть имущих. Что же, очень жаль, в очередной раз, наш народ сам себя спасает.

Мои подопечные Нурбек и Айзада встретили меня с радостью, у Нурбека растёт дочка, в апреле ей будет 3. Айзада пока не вышла замуж. Был Байнур, он стал звездой макияжа и признан даже в России, яркий и высокий, он особенно выделялся среди остальных.

Много было слёз от просмотра слайд-шоу под кербез Туткучева, где на нас с фотографий смотрели те, кто ушёл в туман ровно 5 лет назад. Очень больно до сих пор. А как же забыть?…

5 лет сегодня и нашему Самолёту, так мы назвали наш рабочий чат волонтёров Дизеля, Вечерки и Беста, штаб-квартирой нашей была кофейня на Манаса, в которой мы с утра до ночи собирались и распределяли гумпомощь, составляли таблицу распределения помощи, куда приносили вещи, продукты и деньги все, кто хотел помочь. Мои героини Алла Акбар Надежда Хохлова Элима Джапарова Zulfira Haibullina дай нам бог сил и терпения и дальше продолжать помогать людям в непростых жизненных ситуациях"-говорится в публикации Н.Чолпонбаевой.


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URL: https://www.vb.kg/412504
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек, Аэропорт "Манас"
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