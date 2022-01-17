"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Снежное чудо

Взгляните на эту милую кошечку породы сноу-шу. Замечательной умной девочке, которую вы видите на фото, пять месяцев. Она здоровая, чистенькая, обработанная от паразитов. По характеру эта пушистая красавица очень добрая. Хотите, чтобы это "замурчательное" создание жило вместе с вами? Готовы окружить его своей любовью и заботой? Тогда обращайтесь по следующему телефону: 0(552)448-336.

Почти что лабрадор

Фонд помощи животным ищет дом для красивой молодой собаки. Это девочка. Собаке примерно полтора года. Животное крупное, похожее на лабрадора. По характеру собака очень послушная и адекватная. Со стерилизацией животного будущему хозяину помогут. На новое место жительства собаку привезут представители фонда. Телефоны для справок: 0(556)226-262, 0(709)784-537.

Такая милая девчонка

"Добрые руки" и vb.kg надеются найти хорошего хозяина и для этой маленькой собачки со звонким голосом. Сейчас этому животному девять месяцев. Собака здорова, привита от инфекционных заболеваний и уже стерилизована. Гулять и рожать щенков не будет. К новому хозяину ее привезут. Больше информации вам дадут по телефону: 0(709)784-537.

Звонкая Кнопочка

А эту собаку зовут Кнопочка. Она маленькая, но очень звонкая. Кнопочке сейчас девять месяцев. Собака здоровая, привитая и уже стерилизованная. По характеру активная, любит общаться с людьми. Человеку, который возьмет ее судьбу в свои руки, Кнопочку привезут. Понравилась вам наша малышка? Тогда набирайте: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".