В Кыргызстане на 17 января зарегистрирован 781 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 17 января зарегистрировали 781 новый случай заражения с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 658,

в г. Ош – 11,

в Чуйской области – 48,

в Таласской области – 14,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 6,

в Джалал-Абадской области – 14,

в Баткенской области – 27.

За весь период зарегистрировали – 190 468 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 102 человека.

За весь период выздоровели – 181 072 человека.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2833 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 907 человек. На амбулаторном лечении – 4167 человек.