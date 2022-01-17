В Кыргызстане на 17 января зарегистрирован 781 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 17 января зарегистрировали 781 новый случай заражения с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 658,
в г. Ош – 11,
в Чуйской области – 48,
в Таласской области – 14,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 6,
в Джалал-Абадской области – 14,
в Баткенской области – 27.
За весь период зарегистрировали – 190 468 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 102 человека.
За весь период выздоровели – 181 072 человека.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2833 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 907 человек. На амбулаторном лечении – 4167 человек.