За сутки в КР коронавирусом заразились 36 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 36 медицинских работников. Такие данные на 17 января приводит Минздрав

Новые случаи зарегистрированы:

в Бишкеке – 22,

в Баткенской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 1,

в Нарынской области – 1,

в Чуйской области – 10.

Из стационаров за сутки не выписали ни одного медработника. Из домашней самоизоляции выписано 5 медицинских работников.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7292 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6958 человек.