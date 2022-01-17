За сутки в КР коронавирусом заразились 36 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 36 медицинских работников. Такие данные на 17 января приводит Минздрав
Новые случаи зарегистрированы:
в Бишкеке – 22,
в Баткенской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 1,
в Нарынской области – 1,
в Чуйской области – 10.
Из стационаров за сутки не выписали ни одного медработника. Из домашней самоизоляции выписано 5 медицинских работников.
За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7292 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6958 человек.