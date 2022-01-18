В Кыргызстане на 18 января зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 18 января зарегистрировали 820 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 600,
в г. Ош – 12,
в Чуйской области – 109,
в Ошской области – 4,
в Таласской области – 14,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 40,
в Джалал-Абадской области – 9,
в Баткенской области – 29.
За весь период зарегистрировали – 191 288 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 153 человека.
За весь период выздоровели – 181 225 человек.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2836 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 967 человек. На амбулаторном лечении – 4770 человек.