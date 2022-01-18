В Кыргызстане на 18 января зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 18 января зарегистрировали 820 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 600,

в г. Ош – 12,

в Чуйской области – 109,

в Ошской области – 4,

в Таласской области – 14,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 40,

в Джалал-Абадской области – 9,

в Баткенской области – 29.

За весь период зарегистрировали – 191 288 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 153 человека.

За весь период выздоровели – 181 225 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2836 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 967 человек. На амбулаторном лечении – 4770 человек.