За сутки в КР коронавирусом заразились 50 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 50 медицинских работников. Такие данные на 18 января приводит Минздрав
Новые случаи зарегистрированы:
в Бишкеке – 16,
в Оше – 1,
в Баткенской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 5,
в Чуйской области – 26,
в Таласской области – 1.
Из стационаров за сутки выписали 4 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 7 медицинских работников.
За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7342 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6969 человек.