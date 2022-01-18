За сутки в КР коронавирусом заразились 50 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 50 медицинских работников. Такие данные на 18 января приводит Минздрав

Новые случаи зарегистрированы:

в Бишкеке – 16,

в Оше – 1,

в Баткенской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 5,

в Чуйской области – 26,

в Таласской области – 1.

Из стационаров за сутки выписали 4 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 7 медицинских работников.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7342 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6969 человек.