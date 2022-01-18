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Олимпийские объекты по хоккею оборудованы стоматологическими кабинетами

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- Нина Ничипорова
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Хоккей с шайбой – одно из самых напряженных соревнований на зимних Олимпийских играх. Во время матча максимальная скорость полета шайбы из вулканизированной резины может превышать 180 км/ч, а скорость скольжения спортсменов – 50 км/ч. Это вынуждает игроков носить защитную экипировку, но зубы остаются наиболее уязвимой частью спортсменов. Среди 12 спортплощадок зимних Олимпийских игр в Пекине только хоккейные объекты оборудованы стоматологическим кабинетом, сообщает "Жэньминь жибао".

Согласно официальным правилам игры, утвержденным Международной федерацией хоккея на олимпийский сезон 2021-2022 года, участники соревнований женского пола, а также игроки, не достигшие 18 лет, должны надевать шлемы с решетчатой маской. Для взрослых спортсменов-мужчин в правилах предусмотрено три варианта шлемов-масок.

Для более широкого поля видения и более точного оценивания траектории полета мяча профессиональные игроки выбирают визоры с незащищенной нижней половиной лица. Этот вид шлема часто приводит к травмам и необходимости обращения за стоматологической помощью, для чего хоккейные объекты и были оборудованы стоматологическими кабинетами.

Спортивный центр "Укэсун" является одним из таких хоккейных объектов зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Всего в 35 метрах от хоккейной арены находится специально спроектированный стоматологический кабинет, входящий в общую олимпийскую службу медицинского обслуживания.


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URL: https://www.vb.kg/412598
Теги:
стоматология, травмы, хоккей, маски
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