Оспанова: Рак молочной железы - киллер женской онкологической смертности

"В Кыргызстане рак молочной железы вырвался на первое место и по заболеваемости, и по смертности. Во всем мире сейчас заболеваемость раком молочной железы занимает первое место, независимо от пола. 2 миллиона 260 тысяч – это больные раком молочной железы. Но смертность от онкологии у нас, в том числе от этого вида рака, превышает даже показатель СНГ. 56 процентов больных, впервые выявленных в 2020 году, в том же году и умерли. Но эту угрозу можно свести к минимуму", - сказала в интервью VB.KG врач-гинеколог ЦСМ №15 Нургуль Оспанова, которая рассказала о способах профилактики этой болезни, как вовремя распознать проблему, кто находится в группе риска.

По словам Нургуль Оспановой, обычно такие интервью дают накануне Всемирного дня борьбы против рака, который будет отмечаться 4 февраля. "Но время при таком заболевании часто играет против больного. Главный "женский киллер" - рак молочной железы - очень активный, он не ждет. И надеюсь, что женщины, прочитав это интервью, задумаются о своем здоровье и вовремя обратятся к врачу, что может спасти им жизнь, - добавила она. – Многие из них оказываются в поле зрения специалистов слишком поздно".

- Что такое "поздно"?

- Момент, с которого медицине остается лишь облегчать страдания, до момента, когда еще возможно пройти лечение и после этого жить долгие годы вполне полноценной жизнью, могут отделять всего лишь 100 дней.

В нашей стране попасть к врачу за сто дней до беды, как констатируют маммологи, успевают попасть немногие заболевшие, хотя I и II стадии этой болезни вполне поддаются лечению. Но даже и среди них многие получают диагноз "рак молочной железы" случайно, обратившись к врачу совсем по другому поводу. Причем прописная истина практически всем известна: после 35-40 лет один раз в год необходимо посещать маммолога и гинеколога.

- В каком возрасте женщинам чаще всего ставят диагноз "рак молочной железы"? Можно ли сказать, что до какого-то определенного возраста можно расслабиться и не беспокоиться по этому поводу?

- Это непростой вопрос, потому что рак может встретиться в любом возрасте. Но, конечно же, по данным статистики, чаще всего он выявляется в промежутке от 40 и далее, это возраст менопаузы и ранней пост-менопаузы. Но это совершенно не значит, что позже этого периода или раньше можно полностью расслабиться и даже не думать об этом заболевании. К сожалению, сейчас наметилась такая тенденция, что рак молодеет и все больше женщин моложе 40 лет заболевают им. То есть застраховаться и сказать: "Я молодая, со мной этого точно не случится!", нельзя. У рака, повторяю, нет возрастных категорий.

Раковые клетки есть в каждом, даже здоровом организме. Количество их строго контролируется иммунной системой, если она дает сбой, начинаются проблемы. И тогда вогнать популяцию раковых клеток в определенный природой лимит иммунной системе становится не по силам. В клетках происходит отклонение от нормы, и они начинают беспорядочно делиться. Опухолевый рост может начаться в любой ткани.

- Но почему рак часто избирает женскую грудь?

- К сожалению, однозначного и окончательного ответа нет. Это относится не только к данному виду рака. Если бы кому-то удалось точно определить причину возникновения рака, наступила бы иная эра в медицине. Пока мы можем говорить только о факторах риска.

- И какие они?

- Факторов очень много. Это - хронические или острые стрессовые ситуации, психоэмоциональное перенапряжение. Также опасны любые гинекологические заболевания и нарушения менструального цикла. Женщины, не выполняющие своих естественных репродуктивных функций, то есть нерожавшие, не кормившие грудью, тоже попадают под удар.

Травмы, маститы, ушибы, операции на молочной железе в два раза повышают риск развития рака. Молочную железу надо оберегать, не приветствуются травматичные виды спорта. Часто у меня интересуются, имеет ли значение размер груди. По крайней мере, по последним данным, это значения не имеет. Но опухоль, возникшую в груди большого размера, труднее обнаружить. Поэтому здесь нередки случаи запущенного процесса. И значит, хуже прогноз.

Наследственный фактор тоже важен, и о нем сейчас много говорят. Если у матери, сестры, тети, бабушки был гинекологический рак или рак молочной железы, значит, вы попадаете в группу риска. Риск этот невысок - 5-10 процентов, но тем не менее если имеются мутации генов, то риск повышается до 80 процентов. К факторам риска относятся и заболевания, передающиеся половым путем, инфекции, которые также могут способствовать, например, развитию рака шейки матки. Второстепенные факторы – это избыточный вес, частое употребление жирной высококалорийной пищи, регулярное потребление алкоголя.

Женщины, у которых установлены три любых из основных факторов риска, относятся к группе высокого риска. Наличие второстепенных еще больше увеличивает риск. Однако это не должно вызывать у женщин страх и навязчивые мысли, а надо показаться врачу.

- Что должно насторожить женщину? Какие симптомы указывают на то, что с молочными железами не все в порядке?

- В первую очередь это изменения формы груди, цвета кожи, отечность, втянутость соска. При ощупывании молочных желез надо удостовериться, что в них нет уплотнений. В заключение осмотра надо надавить на сосок. Если появятся кровянистые или коричневатые выделения, то необходимо срочно обратиться к врачу. Также потенциально опасны бесцветные или желтоватые серозные выделения. Боль в груди во время месячных испытывают многие женщины. Если же она беспокоит все время, или изменяется ее характер или одна железа болит сильнее другой, то надо идти к маммологу. Короче говоря, к своим молочным железам надо приглядываться и прислушиваться, чтобы никакое изменение не осталось незамеченным. И, конечно, периодически проводить самообследование, что в свою очередь приведет к раннему выявлению изменений и благоприятному исходу.

- Как правильно делать самообследование?

- Обследование молочных желез нужно проводить на 3-5 день после окончания менструации, а при ее отсутствии - в начале каждого месяца. Ощупывание молочной железы производится в положении лежа на спине, положив под лопатки валик из полотенца. Легкими круговыми движениями пальцев ощупываете каждый сегмент молочной железы и подмышечной впадины. Левая молочная железа ощупывается правой рукой и наоборот. Если вы заметили малейшие изменения, то сразу обратитесь к маммологу. Не откладывайте визит, поскольку рак может вас опередить.