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В Кыргызстане вакцинировано от коронавируса всего 47 процентов населения

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызской Республике вакцину от коронавируса получили всего 47 процентов населения. Об этом на брифинге рассказал общественности заместитель министра здравоохранения Жалалидин Рахматулаев.

"На сегодняшний день по стране работает более 860 пунктов вакцинации. Я призываю пройти вакцинацию всех наших граждан. Не стоит также забывать и о профилактических мерах. Нужно носить маски, соблюдать гигиену рук, использовать антисептики и часто проветривать помещения", - сказал Жалалидин Рахматулаев.

Чиновник отметил, что вакцинация является самой эффективной мерой борьбы против коронавируса и его штаммов.

Если же у вас появились симптомы заболевания, оставайтесь дома и обратитесь к семейному врачу или позвоните на горячую линию 118.


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URL: https://www.vb.kg/412627
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, вакцинация
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