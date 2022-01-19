В Кыргызстане на 19 января зарегистрировано 870 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 19 января зарегистрировали 870 новых случаев заражения с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 627,
в г. Ош – 8,
в Чуйской области – 141,
в Ошской области – 12,
в Таласской области – 12,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 21,
в Джалал-Абадской области – 16,
в Баткенской области – 28.
За весь период зарегистрировали – 192 158 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 201 человек.
За весь период выздоровели – 181 426 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2838 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 1020 человек. На амбулаторном лечении – 5383 человека.