За сутки в КР коронавирусом заразились 57 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 57 медицинских работников. Такие данные на 19 января приводит Минздрав
Новые случаи зарегистрированы:
в Бишкеке – 26,
в Оше – 1,
в Баткенской области – 5,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Ошской области – 2,
в Чуйской области – 21,
в Таласской области – 1.
Из стационаров за сутки выписали 4 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 7 медицинских работников.
За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7399 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6980 человек.