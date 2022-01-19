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Женщина провела год и четыре месяца под стражей по ложному обвинению

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- Асия Канаева
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Институт омбудсмена помог женщине, находившейся под стражей год и четыре месяца, доказать свою невиновность. Необоснованному уголовному преследованию ее подверг следователь Следственной службы Ленинского РОВД.

20 мая 2021 года в аппарат омбудсмена из СИЗО-1 обратилась подсудимая А.А.О. с просьбой оказать содействие в ее оправдании. Женщина утверждала, что невиновна. Более того, в момент совершения инкриминируемого ей преступления находилась в другом месте, что могут подтвердить свидетели. А.А.О. сообщила также, что в материалах дела есть протокол очной ставки, который не соответствует действительности. Женщина просила разобраться с явными нарушениями следствия и в том, что ее алиби не было принято во внимание судом.

В письме заявительница отметила, что в ходе следствия у нее сложилось впечатление, что следователь хотел побыстрее закончить дело, повесив на нее обвинение.

"Убедительно прошу вас помочь мне доказать мою непричастность к данному делу", - написала она в конце своего обращения.

В институте акыйкатчы данное обращение взяли в производство. Сотрудники профильного отдела аппарата посетили СИЗО-1 города Бишкека, где предоставили заявительнице А.А.О. необходимые правовые консультации, а также выяснили, что адвокат, предоставленный ей в момент задержания, является знакомым следователя, а не государственным адвокатом.

А.А.О. обвинялась по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 138 Уголовного кодекса КР.

При изучении материалов уголовного дела были обнаружены грубейшие нарушения статьи 45 УПК КР, допущенные следователем Ленинского районного суда города Бишкека во время допроса и очной ставки. Он не предоставил задержанной гарантированную ей государственную юридическую помощь в случае отсутствия у нее своего защитника. А также не предоставил А.А.О. возможности совершить один результативный бесплатный и контролируемый телефонный разговор. Родственники задержанной узнали о ее содержании в СИЗО-1 СИН при МЮ КР только через 27 дней с момента ее задержания.

Аппаратом омбудсмена было направлено письмо на имя директора Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции. В нем был запрос о том, оказывал ли адвокат, предоставленный задержанной А.А.О., юридические услуги по линии государственной гарантированной юридической помощи. И был получен отрицательный ответ. То есть данный адвокат был знакомым следователя, ведущего дело, и мог быть заинтересованным лицом. А свидетель, якобы указавший на виновность А.А.О., вообще не являлся на судебные заседания, из-за чего судебный процесс затягивался.

Кроме того, сотрудники института акыйкатчы направили письмо в Ленинский районный суд. В нем сообщили, что у А.А.О. на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей (2010-го и 2011 годов рождения), один из которых является лицом с ограниченными возможностями здоровья, а также указали все выявленные нарушения в ходе следствия.

1 ноября 2021 года Ленинский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении А.А.О. А 24 декабря 2021 года Коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда оставила его в силе.

Из-за неправомерных действий следователя Следственной службы Ленинского РОВД города Бишкека гражданка А.А.О. была вынуждена находиться под стражей год и четыре месяца.

Институт омбудсмена отмечает, что А.А.О. может обратиться с жалобой на действия следователя и руководства и взыскать материальный и моральный ущерб за допущенные нарушения и неправомерное уголовное преследование.


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URL: https://www.vb.kg/412661
Теги:
Ленинский район, омбудсмен, Бишкек, акыйкатчы, СИЗО
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