В Кыргызстане на 20 января зарегистрировано 870 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 20 января зарегистрировали 870 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 600,
в г. Ош – 10,
в Чуйской области – 161,
в Ошской области – 16,
в Таласской области – 18,
в Нарынской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 13,
в Джалал-Абадской области – 23,
в Баткенской области – 27.
За весь период зарегистрировали – 193 028 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 266 человек.
За весь период выздоровели – 181 692 человека.
Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2842 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1040 человек. На амбулаторном лечении – 5961 человек.