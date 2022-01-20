В Кыргызстане на 20 января зарегистрировано 870 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 20 января зарегистрировали 870 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 600,

в г. Ош – 10,

в Чуйской области – 161,

в Ошской области – 16,

в Таласской области – 18,

в Нарынской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 13,

в Джалал-Абадской области – 23,

в Баткенской области – 27.

За весь период зарегистрировали – 193 028 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 266 человек.

За весь период выздоровели – 181 692 человека.

Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2842 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1040 человек. На амбулаторном лечении – 5961 человек.