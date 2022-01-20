За сутки в КР коронавирусом заразились 40 медиков

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 40 медицинских работников. Такие данные на 20 января приводит Минздрав
Новые случаи зарегистрированы:
в Бишкеке – 18,
в Баткенской области – 4,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 1,
в Ошской области – 1,
в Чуйской области – 15.
Из стационаров за сутки выписали 3 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 6 медицинских работников.
За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7439 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6989 человек.