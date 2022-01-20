Омбудсмен просит провести медэкспертизу Сыдыкову по Стамбульскому протоколу

Институт Омбудсмена направил письмо министру здравоохранения КР Алымкадыру Бейшеналиву с просьбой провести по Стамбульскому протоколу медицинскую экспертизу гражданину Кыргызстана Чолпонбеку Сыдыкову. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

"В данный момент он прибывает на границу в Кыргызстан в связи с чем, руководствуясь ст. 108 Конституции КР, статьями 8 и 12 Закона КР "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики", просим Вас провести медицинскую экспертизу по Стамбульскому протоколу. О результатах проведения экспертизы просим сообщить в наш адрес", – говорится в письме аппарата Акыйкатчы.

Напомним, гражданин КР Чолпонбек Сыдыков, который пропал во время беспорядков в городе Алматы (Казахстан), нашелся через 11 дней после исчезновения. У мужчины обнаружились переломы обеих ног и ребер: его задержали во время спецоперации, когда он выезжал из Алматы и направлялся в Бишкек, а потом подвергнут допросу.

Близкие Чолпонбека Сыдыкова сообщали СМИ, что он ездил в Алматы по работе – собирал и устанавливал мебель.