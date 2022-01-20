Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 97.10 - 97.50

Омбудсмен просит провести медэкспертизу Сыдыкову по Стамбульскому протоколу

125  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Институт Омбудсмена направил письмо министру здравоохранения КР Алымкадыру Бейшеналиву с просьбой провести по Стамбульскому протоколу медицинскую экспертизу гражданину Кыргызстана Чолпонбеку Сыдыкову. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

"В данный момент он прибывает на границу в Кыргызстан в связи с чем, руководствуясь ст. 108 Конституции КР, статьями 8 и 12 Закона КР "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики", просим Вас провести медицинскую экспертизу по Стамбульскому протоколу. О результатах проведения экспертизы просим сообщить в наш адрес", – говорится в письме аппарата Акыйкатчы.

Напомним, гражданин КР Чолпонбек Сыдыков, который пропал во время беспорядков в городе Алматы (Казахстан), нашелся через 11 дней после исчезновения. У мужчины обнаружились переломы обеих ног и ребер: его задержали во время спецоперации, когда он выезжал из Алматы и направлялся в Бишкек, а потом подвергнут допросу.

Близкие Чолпонбека Сыдыкова сообщали СМИ, что он ездил в Алматы по работе – собирал и устанавливал мебель.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412729
Теги:
Минздрав, омбудсмен, Кыргызстан, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  