В Кыргызстане на 21 января зарегистрировано 788 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 21 января зарегистрировали 788 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 523,

в г. Ош – 12,

в Чуйской области – 137,

в Ошской области – 17,

в Таласской области – 17,

в Нарынской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 17,

в Джалал-Абадской области – 28,

в Баткенской области – 30.

За весь период зарегистрировали – 193 816 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 284 человека.

За весь период выздоровели – 181 976 человек.

Скончался – один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2843 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 1075 человек. На амбулаторном лечении – 6429 человек.