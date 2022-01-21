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За сутки в КР коронавирусом заразились 37 медиков

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- Анастасия Карелина
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За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 37 медицинских работников. Такие данные на 21 января приводит Минздрав

Новые случаи зарегистрированы:

в Бишкеке – 10,

в Оше – 2,

в Баткенской области – 4,

в Джалал-Абадской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 1,

в Чуйской области – 15,

в Таласской области – 2.

Из стационаров за сутки выписали 4 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 11 медицинских работников.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7476 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 7004 человека.


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URL: https://www.vb.kg/412756
Теги:
статистика, Кыргызстан, медицина, медики, коронавирус, COVID-19
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