За сутки в КР коронавирусом заразились 37 медиков

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 37 медицинских работников. Такие данные на 21 января приводит Минздрав
Новые случаи зарегистрированы:
в Бишкеке – 10,
в Оше – 2,
в Баткенской области – 4,
в Джалал-Абадской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 1,
в Чуйской области – 15,
в Таласской области – 2.
Из стационаров за сутки выписали 4 медработника. Из домашней самоизоляции выписано 11 медицинских работников.
За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7476 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 7004 человека.