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В отношении полуобнаженной девушки у мечети возбудили уголовное дело

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В Москве возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после распространения в сети видео с фотосессией девушки в балаклаве, шубе и нижнем белье на фоне Московской соборной мечети, пишет Русская служба Би-би-си.

Как сообщили в Следственном комитете (СКР), несколько человек вблизи Выползова переулка, "желая надругаться над мусульманской мечетью, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

В пресс-службе ГУМВД по Москве сказали, что "в ходе интернет-мониторинга полицейские выявили видеозапись провокационного характера", где девушка позирует фотографу в полуобнаженном виде на фоне религиозного объекта.

В сообщении СКР говорится, что подозреваемую (1981 года рождения) в скором времени доставят в подразделение ведомства для следственных действий.

Кадры фотосессии с девушкой в балаклаве и распахнутой шубе, из‑под которой видно нижнее белье, распространились в четверг в СМИ и соцсетях.

Имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что подобные фото около храмов свидетельствуют о деградации общества.

"Мы расцениваем это как очередную провокацию. К сожалению, это некий показатель духовно-нравственной деградации общества, когда люди посягают на то, что является святым. Все-таки храмы всегда оставались в сознании людей храмами: мечети, церкви, синагоги", - заявил он.

Статья об оскорблении чувств верующих предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до года.

Девушку, как пишет "Афиша Daily", фотографировала блогер Мария Катанова. В беседе с изданием она сказала, что "возле мечети стояли подружки, фотографировались", а она "мимо проходила" и остановилась спросить, можно ли сделать несколько снимков.

"Цели кого‑то оскорблять - нет и не было. Наоборот, я за уважение и взаимоуважение", - пояснила Катанова.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков 15 и 17 лет, которые опубликовали в соцсетях снимок с приспущенными штанами на фоне храма. Против них возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

В октябре 2021-го мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Бобиев опубликовал в своем "Инстаграме" фотографии, сделанные на фоне храма Василия Блаженного. На одной из них перед блогером на корточках сидит девушка в куртке с надписью "Полиция", а сам он держит ее за волосы. Изображения в МВД описывали как "фото провокационного содержания".

Также в октябре прошлого года жительнице Петербурга Ирине Волковой предъявили обвинение по делу об оскорблении чувств верующих из-за съемки в трусах на фоне Исаакиевского собора. Суд не стал избирать ей меру пресечения - против удовлетворения ходатайства следствия выступил прокурор, заявив, что для этого отсутствуют основания.

Поправки в статью 148 УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих, были приняты в России в 2013 году. О необходимости ужесточить законодательство заговорили после "панк-молебна", который участницы группы Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя в 2012 году.


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URL: https://www.vb.kg/412762
Теги:
религия, Россия, уголовное дело
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