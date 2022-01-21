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Волонтерам вручили грамоты от мэрии Бишкека и посольства Казахстана

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- Айжан Мамбеталиева
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Спасибо неравнодушным бишкекчанам за руку помощи в непростое время

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Кыргызстане Рапилем Жошыбаевым.

В ходе встречи посол от имени руководства Казахстана выразил благодарность городу Бишкек, в частности главе муниципалитета, за поддержку граждан Казахстана в период нестабильной политической ситуации в стране.

Мэр отметил что бишкекчан в свою очередь очень волнуют судьбы сограждан, находящихся в настоящее время в Казахстане, а также здоровье возвращенного в Бишкек силами кыргызских дипломатов Чолпонбека Сыдыкова.

Градоначальник заверил, что мэрия города Бишкек всегда готова оказать содействие в деле установления и укрепления мира и стабильности, поддержки братского народа.

Также стороны подчеркнули важность в дальнейшем укреплении сотрудничества и реализации ранее достигнутых договоренностей.

Была отмечена деятельность волонтеров, которые оказали содействие в проведении социально-значимых мероприятий и проявили активную гражданскую позицию в поддержке казахстанцев. Неравнодушным горожанам вручены благодарственные письма столичной мэрии и посольства Казахстана.

"Ваше благородство не знает границ. Не каждый может оставить свои дела и прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. Волонтером становятся только по-настоящему добрые и отзывчивые люди. Спасибо!", - отметил глава муниципалитета.

"Спасибо Вам за оказанную поддержку и помощь, более 1600 граждан республики в силу трагических обстоятельств были вынуждены возвращаться через Бишкек, не только потому что географически ближе, но, прежде всего, потому что Кыргызстан является братской страной, которая подставила свое плечо Казахстану в трудную минуту", - отметил Рапиль Жошыбаев.

Кстати, привлечения средств из местного бюджета не потребовалось, работы по организации встречи граждан Казахстана проведены за счет спонсорских средств.


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URL: https://www.vb.kg/412791
Теги:
волонтерство, Казахстан, посольство, Бишкек, мэр, мэрия
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