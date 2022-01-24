В Кыргызстане на 24 января зарегистрировано 426 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 24 января зарегистрировали 426 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 314,

в г. Ош – 10,

в Чуйской области – 44,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 4,

в Иссык-Кульской области – 10,

в Джалал-Абадской области – 18,

в Баткенской области – 22.

За весь период зарегистрировали – 195 820 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 589 человек.

За весь период выздоровели – 183 517 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2851 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 1176 человек. На амбулаторном лечении – 6780 человек.