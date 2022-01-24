В Кыргызстане на 24 января зарегистрировано 426 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 24 января зарегистрировали 426 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 314,
в г. Ош – 10,
в Чуйской области – 44,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 4,
в Иссык-Кульской области – 10,
в Джалал-Абадской области – 18,
в Баткенской области – 22.
За весь период зарегистрировали – 195 820 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 589 человек.
За весь период выздоровели – 183 517 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2851 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 1176 человек. На амбулаторном лечении – 6780 человек.