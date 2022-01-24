За сутки в КР коронавирусом заразились 34 медика

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 34 медицинских работника. Такие данные на 24 января приводит Минздрав
Новые случаи зарегистрированы:
в Бишкеке – 17,
в Оше – 1,
в Баткенской области – 3,
в Джалал-Абадской области – 8,
в Нарынской области – 1,
в Чуйской области – 4.
Из стационаров за сутки выписали 5 медработников. Из домашней самоизоляции выписано 8 медицинских работников.
За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7600 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 7047 человек.