За сутки в КР коронавирусом заразились 34 медика

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 34 медицинских работника. Такие данные на 24 января приводит Минздрав

Новые случаи зарегистрированы:

в Бишкеке – 17,

в Оше – 1,

в Баткенской области – 3,

в Джалал-Абадской области – 8,

в Нарынской области – 1,

в Чуйской области – 4.

Из стационаров за сутки выписали 5 медработников. Из домашней самоизоляции выписано 8 медицинских работников.

За весь период пандемии у медицинских работников зарегистрировано 7600 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 7047 человек.