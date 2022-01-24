Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.55 - 97.02

Токон Мамытов: Религиозная ситуация в Кыргызстане весьма тревожна

278  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нам надо бояться не столько афганских талибов, сколько "внутренних". Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году" заявил экс-омбудсмен КР Токон Мамытов.

По его словам, "спящие ячейки" давно внутри страны и представляют основную угрозу.

- Тревожна наша религиозная ситуация. Радикальные течения и их платформы составляют суррогатные течения, ничего не имеющие общего с исламом. При этом втягивающие в свои ряды последователей. Поэтому в настоящее время необходима активизация религиозного образования в стране. Наши ученики должны знать все религии и понимать, и видеть их единство,- пояснил Токон Мамытов.

Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412900
Теги:
религия, терроризм, Кыргызстан, Токон Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  