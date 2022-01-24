Токон Мамытов: Религиозная ситуация в Кыргызстане весьма тревожна

Нам надо бояться не столько афганских талибов, сколько "внутренних". Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году" заявил экс-омбудсмен КР Токон Мамытов.

По его словам, "спящие ячейки" давно внутри страны и представляют основную угрозу.

- Тревожна наша религиозная ситуация. Радикальные течения и их платформы составляют суррогатные течения, ничего не имеющие общего с исламом. При этом втягивающие в свои ряды последователей. Поэтому в настоящее время необходима активизация религиозного образования в стране. Наши ученики должны знать все религии и понимать, и видеть их единство,- пояснил Токон Мамытов.

Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".