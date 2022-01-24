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Министр цифрового развития Талант Иманов провел первую рабочую поездку

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 24 января, министр цифрового развития Талант Иманов и его первый заместитель Айнура Туйбаева с рабочей поездкой посетили город Ош и Ошскую область. В рамках поездки руководители МЦР ознакомились с деятельностью территориальных отделов подведомственных организаций: ГП "Инфоком", Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния, ГП "Кыргыз почтасы" и Архивная служба.

Министр посетил два межрегиональных отдела ЗАГСПРН, три филиала "Кыргызпочтасы", четыре государственных архива городского, районного и областного значения.

Талант Иманов отметил, что перед министерством в первую очередь стоит задача максимально улучшить комфорт для граждан процесс получения предоставляемых государственных услуг во всех подведомственных подразделениях, в том числе ЦОН.

"Важно обеспечить качественное предоставление государственных услуг. Необходимо обеспечить комфортными условиями всех посетителей ЦОН, отделов почты и ЗАГС. Прошу всех сотрудников оперативно решать запросы граждан и реагировать незамедлительно на различные ситуации" - сказал Иманов.

Также руководство МЦР 25 января будет участвовать на церемонии открытия Центра обслуживания населения Араванского района Ошской области и посетят IT - хаб в Оше.


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URL: https://www.vb.kg/412901
Теги:
Кыргызпочтасы, ЦОН, Ош, Ошская область
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