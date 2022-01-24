Скончался знаменитый модельер, дизайнер и фотограф Тьерри Мюглер

В возрасте 73 лет ушел из жизни знаменитый французский модельер, дизайнер и фотограф Тьерри Мюглер. Эта трагическая новость появилась на его странице в социальной сети Facebook.

"С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Как пояснил общественности представитель модельера Жан-Батист Ружо, Мюглер скончался от естественных причин.

Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в 1948 году. В детстве покупал вещи на блошиных рынках и перекраивал их. Позднее он работал в домах моды в Париже, Лондоне и Милане. В 1974 году Мюглер основал собственный дом моды Thierry Mugler. На подиумы в его одежде выходили Джерри Холл, Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Кейт Мосс. Мюглер создавал образы для Ким Кардашьян, одевал Бейонсе и Леди Гагу.

В 1992 году Тьерри Мюглер запустил бренд духов Angel, позже долю в компании приобрела Clarins.

"Я никогда не мечтал стать модным дизайнером, а хотел связать свою жизнь с театром и стать режиссером. Но мода оказалась хорошим инструментом общения с миром", - признавался мастер.