Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.55 - 97.02

В Иране мужчина не мылся 65 лет

125  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Житель Ирана, который не мылся 65 лет, удивил врачей. Несмотря на такой образ жизни, медики отметили, что здоровье 87-летнего мужчины находится на должном уровне, пишет LADBible.

Аму Джаджи из иранской деревни всегда вел отшельнический образ жизни. Мужчине, по его словам, трудно общаться с людьми и заводить друзей. Кроме того, долгое время он жил в землянке и питался отходами, пока добрые местные не построили для него лачугу.

Кроме того, Аму 65 лет не принимал душ, однако этот факт его не беспокоит, ведь чувствует он себя отлично. Недавно иранца посетили врачи, которые тоже подтвердили - здоровье Джаджи в норме.

Медиков интересовало, какие формы жизни, в том числе паразиты, могли поселиться на теле мужчины, однако не нашли каких-либо инфекций или болезней.

После того, как история Аму стала достоянием общественности, к нему стали приезжать люди со всей страны, чтобы посмотреть на него. Местные власти призвали жителей оставить Джаджи в покое и не нарушать его личные границы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412912
Теги:
Иран, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  