В Иране мужчина не мылся 65 лет

Житель Ирана, который не мылся 65 лет, удивил врачей. Несмотря на такой образ жизни, медики отметили, что здоровье 87-летнего мужчины находится на должном уровне, пишет LADBible.

Аму Джаджи из иранской деревни всегда вел отшельнический образ жизни. Мужчине, по его словам, трудно общаться с людьми и заводить друзей. Кроме того, долгое время он жил в землянке и питался отходами, пока добрые местные не построили для него лачугу.

Кроме того, Аму 65 лет не принимал душ, однако этот факт его не беспокоит, ведь чувствует он себя отлично. Недавно иранца посетили врачи, которые тоже подтвердили - здоровье Джаджи в норме.

Медиков интересовало, какие формы жизни, в том числе паразиты, могли поселиться на теле мужчины, однако не нашли каких-либо инфекций или болезней.

После того, как история Аму стала достоянием общественности, к нему стали приезжать люди со всей страны, чтобы посмотреть на него. Местные власти призвали жителей оставить Джаджи в покое и не нарушать его личные границы.