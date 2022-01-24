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На Иссык-Куле милиционеры задержали местных жителей за незаконную вырубку

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- Канат Кожоев
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В Иссык-Кульской области сотрудники милиции задержали двух местных жителей во время незаконной вырубки деревьев, сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что задержание мужчин за вырубку двух деревьев вдоль автодороги между сёлами Ой-Тал и Ой-Булак Тюпского района произвели сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области сегодня примерно в 05.00 утра.

Задержанные - 32-летние жители села Ой-Булак Д.С. и А.О. Их взяли с поличным.

Все собранные материалы переданы в следственную службу ОВД Тюпского района для дачи юридической оценки. В качестве вещественного доказательства изъяты срубленные деревья и бензопила.


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URL: https://www.vb.kg/412922
Теги:
Иссык-Кульская область, вырубка деревьев
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