На Иссык-Куле милиционеры задержали местных жителей за незаконную вырубку

В Иссык-Кульской области сотрудники милиции задержали двух местных жителей во время незаконной вырубки деревьев, сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что задержание мужчин за вырубку двух деревьев вдоль автодороги между сёлами Ой-Тал и Ой-Булак Тюпского района произвели сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области сегодня примерно в 05.00 утра.

Задержанные - 32-летние жители села Ой-Булак Д.С. и А.О. Их взяли с поличным.

Все собранные материалы переданы в следственную службу ОВД Тюпского района для дачи юридической оценки. В качестве вещественного доказательства изъяты срубленные деревья и бензопила.