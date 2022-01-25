В Кыргызстане на 25 января зарегистрировано 412 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 25 января зарегистрировали 412 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 242,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 91,

в Ошской области – 9,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 12,

в Джалал-Абадской области – 37,

в Баткенской области – 12.

За весь период зарегистрировали – 196 232 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 511 человек.

За весь период выздоровели – 184 028 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2854 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1139 человек. На амбулаторном лечении – 6709 человек.