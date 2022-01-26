"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Рыжая охранница

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут добрые руки для щеночка-девочки. Малышке три месяца. Собачка здорова, привита от инфекционных заболеваний. Активное, жизнерадостное существо. Уже охраняет двор вместе со взрослыми собаками. Хотите познакомиться с ней ближе? Тогда звоните: 0(555)744-148.

Умная и доверчивая

Щенка-подростка, которого вы видите на фото, нашли на улице в 11-м микрорайоне перед самым Новым годом. Малышка громко кричала и дрожала от страха. Судя по всему, раньше эта красивая, умная девочка жила в квартире, а на улице оказалась недавно - была еще довольно упитанной и доверчивой. Ласковая. Контактная. Во время прогулки с радостью бежит к женщинам с детьми и вообще радуется встрече и знакомству с любыми незнакомыми людьми, от счастья виляет хвостом. В настоящий момент животному примерно 7-8 месяцев. Собачка воспитанная, в помещении не гадит, а терпит, пока ее не выведут гулять на улицу. Будет хорошо, если она попадет в добрые и ответственные руки, к людям, которые не станут держать ее на цепи, а возьмут в качестве верного и преданного друга. Если среди вас есть такие, набирайте: 0(555)706-996.

Полосатое очарование

Представляем вашему вниманию спокойную, ласковую и совсем не шумную домашнюю кошечку. Она здорова, привита и стерилизована. Гулять и рожать котят уже не будет. Приучена к лоточку. Будущему хозяину эту полосатую красавицу привезут. Обращайтесь по номеру: 0(708)173-010.

Знакомьтесь! Это Багира!

Ну а это Багира. "Добрые руки" и vb.kg ищут для нее хозяев. Кошечке пять месяцев. Она здорова, обработана от паразитов и уже стерилизована. Приучена к лотку. В еде не привередлива. По характеру это очень игривое и ласковое создание. Хотите подарить Багире частичку своей души, окружить ее своим вниманием и заботой, возможно, она ждет именно вашего звонка. Телефон для справок: 0(553)880-145.

Возможно, просто потерялся

Пристраивается шикарный молодой пес. Добрый и контактный. Вполне возможно, что он просто потерялся. На улице пес находится уже недели две. Мы срочно ищем ему хозяина, поскольку пес крупный, заметный. Боимся, как бы он не стал жертвой отстрела. Пристраиваем пса людям в частный дом, с закрытым двором. Животному понадобится теплая будка. Больше информации вам дадут по телефону: 0(556)307-888.

Красивая молодая охранница

Обратите внимание и на эту красивую молодую собаку. Перед вами доброе, послушное животное, хорошая охранница. Собака здорова, привита, стерилизована. На новое место ее привезут. Телефон для потенциальных хозяев: 0(501)310-378.

Милейшее существо

Срочно нужен дом для щеночка-девочки. Оставить это милейшее существо у себя люди, которые в данный момент о нем заботятся, увы, не могут. На улице же собачка просто погибнет. Щенку сейчас около четырех месяцев. Малышка здоровенькая, от паразитов обработанная и даже вакцинированная. Собачка очень умная, уже выучила несколько команд. Будет отличной охранницей дома и своих любящих хозяев. Надумаете взять ее себе, звоните: 0(552)522-288.

Дом для Пуговки

Волонтер фонда "Добрые руки" ищет ответственных хозяев для щенка-девочки. Малышку, которую вы можете видеть на фотографии, зовут Пуговка. Ей сейчас примерно полтора-два месяца. Размером Пуговка чуть меньше взрослой кошки. Когда вырастет, скорее всего, будет собакой среднего размера. Пуговка здорова, обработана от паразитов. В семь месяцев ее нужно будет стерилизовать, чтобы не гуляла и не приносила щенков. В еде собачка не привередлива: кушает кашку и сухой корм для щенков. Шустрая. Игривая. Человек, который готов подарить этой славной малышке крышу над головой, может позвонить по следующему телефону: 0(555)767-507.

Умницы-красавицы

Стерильные девочки-красавицы ждут звонка от будущих хозяев. Кошечки здоровы, обработаны от паразитов. Знают, что такое лоток с наполнителем. По части еды не привереды. Едят и сухой корм для котят, и тушенку для кошек. Захотите увидеться с кем-то из наших красавиц лично, звоните: 0(555)767-507.

Помогите Сашке!

"Добрые руки" и vb.kg обращаются к кыргызстанцам с просьбой: помогите, пожалуйста, найти дом для прекрасной собачки. Эту любимицу детворы зовут Сашка. Дети и дали ей это имя. У Сашки непростая судьба, но мы верим в то, что у этой истории будет счастливый конец. Совсем недавно Сашка родила 11 щенков. Их всех уже пристроили. И теперь нужно найти дом для самой собаки. Это очень ласковое и преданное животное, умное, ласковое, безумно любящее детей. Сашка хорошо ладит и с кошками, и с другими собаками. Однако на свою территорию чужих не пускает. Мы очень надеемся, что для кого-то она станет настоящим другом, обретет любящую семью. В данный момент Сашка живет во дворе, и у нас есть всего неделя на то, чтобы найти ей дом. Потом собаку грозятся ликвидировать. Новому хозяину нужно будет стерилизовать собаку. С оплатой операции ему помогут. Желающие забрать Сашку к себе могут звонить по следующим номерам: 0(776)425-505 (WhatsApp), 0(755)775-505.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

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