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В аппарате Омбудсмена Кыргызстана все еще ждут избрания нового главы

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане до сих пор свободна должность Акыйкатчы (Омбудсмена) республики. 20 октября 2021 года этот пост досрочно освободил Токон Мамытов в связи с участием в выборах ЖК, и с тех пор этот место так никто не занял.

По закону "Об Омбудсмене (Акыйкатчы)", в случае досрочного прекращения полномочий выборы нового главы должны состояться в месячный срок. Но в пресс-службе аппарата Омбудсмена сообщили vb.kg, что все еще ждут решения этого вопроса от депутатов Жогорку Кенеша, ведь избрание Омбудсмена - это прерогатива законодательного органа.

По закону кандидатуры на должность омбудсмена предлагают фракции ЖК, на общее заседание их выносит комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Омбудсмен избирается большинством голосов и тайным голосованием с использованием бюллетеней.

Однако, на сегодняшний день в повестке профильного парламентского комитета пока не сообщается даже о предлагаемых кандидатурах для избрания на должность Акыйкатчы.


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URL: https://www.vb.kg/412958
Теги:
омбудсмен, права человека, Жогорку Кенеш, акыйкатчы
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