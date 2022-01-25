Уровень поддержки Байдена среди избирателей снизился до 39 процентов

Уровень поддержки президента США Джо Байдена среди американских избирателей еще больше понизился, опустившись до 39 процентов. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник вечером газетой The Hill результаты опроса общественного мнения, проведенного с 19 по 20 января исследовательской службой Harvard/Harris.

Согласно этим данным, на сегодняшний день деятельность Байдена на посту президента решительно одобряют лишь 18 процентов избирателей, еще 21 процент "более или менее" поддерживают его, в то время как 53 процента жителей страны, пользующихся своим правом избирать и быть избранным, полностью или частично не одобряют его работу в качестве главы администрации.

Причинами снижения рейтинга президента авторы опроса называют внешние и внутренние проблемы его администрации - от эпидемии COVID-19 и падения экономических показателей до обострения отношений с Россией из-за Украины.

На состоявшейся 19 января в Белом доме пресс-конференции президент Байден заявил, что не верит результатам опросов общественного мнения, свидетельствующим о падении уровня его поддержки среди сограждан.

"Я не верю опросам общественного мнения", - решительно сказал он, отвечая на вопрос аккредитованного при Белом доме корреспондента информационной службы McClatchy Франчески Чемберс о том, как он собирается вернуть доверие американцев, проголосовавших за него в ноябре 2020 года, а в последнее время отказывающим ему в поддержке.

В последнем исследовании Harvard/Harris приняли участие 1 815 американских избирателей.