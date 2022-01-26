В Кыргызстане на 26 января зарегистрировано 370 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 26 января зарегистрировали 370 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 243,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 71,

в Ошской области – 4,

в Таласской области – 1,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 11,

в Джалал-Абадской области – 18,

в Баткенской области – 15.

За весь период зарегистрировали – 196 602 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 510 человек.

За весь период выздоровели – 184 538 человек.

Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2858 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1118 человек. На амбулаторном лечении – 6583 человека.