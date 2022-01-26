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На Иссык-Куле задержали двух жителей за незаконную вырубку леса

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- Наталья Крайнова
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В Джети-Огузском районе сотрудниками милиции задержаны двое граждан за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сообщается, что сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области проводятся комплекс мероприятий по недопущению и выявлению незаконной вырубки лесных насаждений.

Так, 24 января сотрудникам туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области поступила информация о том, что у жителя курорта "Джети-Огуз" во дворе дома хранится незаконно вырубленные деревья. При проверке этой информации во дворе дома у 51-летнего местного жителя А.К. было обнаружено срубленные тянь-шаньские ели в количестве 16 штук и длиной 5-5,5 метра каждый. Хозяин дома в момент проверки не смог предоставить сотрудникам милиции соответствующие разрешительные документы на срубленные деревья.

В этот же день другой группой сотрудников туристическо-экологической милиции на участке Джети-Огузского лесничества была остановлена автомашина "Мерседес-Спринтер" под управлением Т.Б., 39-летнего жителя села Кургак-Айрык. В салоне автомашины было обнаружено свежесрубленные тянь-шаньские ели в количестве 7 штук без соответствующих разрешительных документов.

По всем выявленным двум фактам материалы переданы в следственную службу ОВД Джети-Огузского района для дачи юридической оценки.


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URL: https://www.vb.kg/413008
Теги:
Иссык-Куль, вырубка деревьев
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