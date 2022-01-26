Атамбаев: Никогда не встречался и не разговаривал с Мухтаром Аблязовым

В Кыргызстане партия "Социал-Демократы" распространяет письмо бывшего президента Алмазбека Атамбаева с его комментарием по поводу заявлений казахского оппозиционера Мухтара Аблязова.

"По поводу слов о какой-то договоренности со мной известного казахского оппозиционера Мухтара Аблязова могу только сказать, что никогда не встречался и не разговаривал с ним. И тем более ни о чем с ним не договаривался. Возможно, кто-то ввел его в заблуждение. Хотя не секрет, что мои отношения с Нурсултаном Назарбаевым после сентября 2016 года оставляли желать лучшего. Но это другая история...

Уверен, что волнения в Казахстане не были организованы кем-то со стороны, как бы не хотелось кому-то это так представить.

Все революции и восстания в любой стране всегда вспыхивают в результате бездарных, антинародных действий самой власти. И в Казахстане тоже дело не в указаниях оппозиционеров из-за рубежа и тем более не в иностранных террористах. О некоторых причинах народных волнений достаточно точно, хотя и чересчур дипломатично сказал и президент Казахстана Токаев. Надеюсь, он предпримет решительные шаги по их устранению. Но на мой взгляд, нужны радикальные реформы не только в экономике, но и в политической системе страны, иначе все повторится в гораздо больших масштабах.

И конечно же, надо наказывать не участников народных волнений, а тех, кто довел простых людей до этого. Тех, кто обкрадывал свой народ, кто душил своих граждан репрессиями, не давал дышать. И на своем примере могу сказать, что надо меньше верить силовикам, у которых всегда есть свои корыстные интересы, а больше свободной прессе и простым людям. И тогда КНБ - Комитет национальной безопасности Казахстана - не станет снова Угрозой национальной безопасности. Это же я говорил и говорю последние четыре года властям моей страны. Но пока без результата, хотя и президент уже другой...

В моих жилах течет кровь моих казахских бабушек. Мои внуки, дети старшего сына, наполовину казахи. И такая родня у многих кыргызов. Когда стон звучит над казахской степью, то эхо его отражается плачем в киргизских горах. Братья и сестры наши, казахи. Любим вас! Переживаем за вас! Ваше горе - наше горе! Ваша беда - наша беда! Соболезную семьям погибших и всем пострадавших в эти трагические дни...Держитесь! Да хранит вас Создатель!

Экс-Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, 26 января 2022 года", - написано в письме Алмазбека Атамбаева.