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Выплатят ли пенсионерам 15,6 тысяч сомов?

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- Айжан Мамбеталиева
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В редакцию vb.kg обратилась пенсионерка Лидия Тимофеева, с вопросом о выплатах которые якобы положены пенсионерам. Ее внук нашел в Интернете информацию о том, что пенсионерам из Кыргызстана выплатят 15,6 тысяч сомов. Но в информации также уточнялось, что получить столь ощутимую прибавку к пенсии смогут не все. оформить новую выплат в 15,6 тысяч сомов, которую активно обсуждают в Сети, достаточно просто, но право, как выяснили, в пенсионном фонде Кыргызстана, имеет не все пенсионеры.

Из пояснений следует, что дополнительные 15,6 тысяч сомов - это налоговый вычет по расходам на обязательное пенсионное страхование. Получить этот вычет, который составляет стандартные 13 процентов выплаченных ранее налогов смогут только пенсионеры, являющиеся участниками государственного страхования пенсий и платившие ежегодные страховые взносы в счет накопительной пенсии.

Далее в информационном сообщении значилось, что граждане, ежегодно перечисляющие в счет будущей пенсии средства из своего кармана (помимо налогов, которые взымает государство) , теперь могут получить часть денег обратно.

"Я не пользуюсь Интернетом и не могу найти информацию, положены ли нам такие прибавки к пенсии? И если да, та как и где можно их оформить?", - интересовалась бишкекчанка.

Этот вопрос мы адресовали в Социальный фонд.

В пресс-службе Соцфонда ответили, что данная информация не соответствует действительности и является недостоверной. С 1 октября 2021 года произведена индексация базовой пенсии и страховых частей пенсии, назначенных на 1 октября прошлого года в соответствии с Законом КР "О государственном пенсионном социальном страховании". Средний размер повышения составил 455 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/413075
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Социальный фонд
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