Кто виноват в том, что в ЕС может разгореться война? Версии США и РФ

Версия США

Было много предположений об истинных намерениях Владимира Путина, но на самом деле нам не нужно гадать. Он сам все неоднократно высказал. Он готовит наступление, потому что не верит в то, что Украина - суверенное государство. А еще утверждает, что эта страна представляет собой угрозу для России. Это просто переворачивает реальность с ног на голову. Чьи войска кого окружают? Какая страна силой завладела чужой территорией? Чья армия во много раз превосходит другую? У какой страны есть ядерное оружие? Украина здесь не агрессор - Украина просто пытается выжить.

Нет достоверных сообщений о том, что в Украине преследуют этнических русских или русскоязычных. Однако есть заслуживающие доверия сообщения о том, что в Крыму и Донбассе украинцы сталкиваются с подавлением их культуры и национальной идентичности и живут в условиях жестоких репрессий и страха.

Теперь Россия говорит, что проблема в НАТО. Но и это абсурд: это не НАТО вторгалось в Грузию и Украину. НАТО - это оборонительный альянс, не имеющий агрессивных намерений по отношению к России. Наоборот, НАТО годами пыталось сблизиться с Россией, но эти усилия, к сожалению, были отвергнуты.

НАТО не окружает Россию. Сухопутная граница России составляет более 20 тысяч километров, на долю НАТО приходится только 1215 километров - меньше одной шестнадцатой. Россия имеет сухопутные границы с 14 странами. Из них в НАТО состоят пять. Это окружение?

Да, США проявляют активность в регионе, но в чем она выражается? Вместо того, чтобы разжигать конфликт на востоке Украины, как делает Россия, США с 2014 года предоставили гуманитарную помощь на сумму более 350 миллионов долларов тем, кто пострадал от агрессии Москвы. Россия же развернула более 100 тысяч военнослужащих, включая закаленные в боях подразделения, у границ страны, в которую она ранее вторглась. Это не просто ротация войск. В балтийских странах и Польше временно развернуты только пять тысяч солдат НАТО - это в 20 раз меньше.

Русские заслуживают того, чтобы жить в безопасности - ни Украина, ни США, ни НАТО этому не угрожают. А что угрожает на самом деле, так это бессмысленная война с соседями в Украине. Когда продолжается пандемия и климатический кризис, когда надо восстанавливать мировую экономику, действительно ли то, что нужно, - это война с Украиной?

Версия России

В украинском обществе насаждается атмосферы страха, там господствует агрессивная риторика, происходит потакание неонацистам, идет милитаризация, а на территории страны давно строится инфраструктура НАТО. И на этом фоне западные и украинские СМИ, а также официальные лица активно тиражируют спекуляции на тему скорого "вторжения" России в Украину. На самом деле все это - информационное прикрытие для подготовки собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера.

Отношения России и США по вине Вашингтона подошли к опасной критической черте. НАТО на своем "восточном фланге" осуществляет враждебные действия: внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов и, наконец, военное освоение украинской территории.

С точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет. Доказательство гениальное - только малая часть российской границы проходит со странами НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти?! Чего здесь больше - вранья или безграмотности, - не хочется даже разбираться. Опубликовать такое может только "министерство правды".

Мы в России пытались стать настоящими друзьями и надежными партнерами НАТО, но наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение нашими приоритетами. К сожалению, даже Франция и Германия встали на сторону Украины, несмотря на свои посреднические функции.

В НАТО подменяют понятия: говорят о безопасности для всех, но по факту трактуют это правило только как право свободно вступать в один конкретный военный союз. А что с обязательством не укреплять свою безопасность за счет безопасности других? Нет уж, безопасность либо одна для всех, либо ее просто нет. Сейчас ее нет.

Американцы говорят, что на Украине не угрожают этническим русским. А разве не угрозой являлось личное обращение главы МВД Арсена Авакова к журналисту Роману Наумову в 2014 году со словами: "вам, русским, пришел…" и "я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве"? "Хлопцы" - это карательные отряды типа "Азова", кстати, их форменные нашивки повторяют символику СС.

Нет фактов, доказывающих нашу агрессию и нарушения нами международного права. Они просто взяли в качестве площадки для экспериментов Украину, несчастный украинский народ - многонациональный, между прочим. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаем, преступная халатность.

Источник: Медуза