Закир Камарли: Летальность от рака у нас самая высокая даже в СНГ

Рак перестает быть смертельным диагнозом. А продолжительность жизни онкопациентов растет благодаря современным технологиям лечения. Но, похоже, к Кыргызстану это не относится. Или я не права? С этого вопроса началось наше интервью с известным онкологом, заведующим кафедрой онкологии КРСУ, профессором Закиром КАМАРЛИ.

Как человек, посвятивший жизнь борьбе против рака, можете сказать, как выиграть в ней?

- Рак - это системное заболевание, и противостоять ему может только система - правильно проведенные диагностика, лечение и, конечно, командный подход. Известно, что рак лечит команда врачей, в которую входят морфологи, онкологи, хирурги разных специальностей, радио– и химиотерапевты, анестезиологи, рентгенологи. Но частью ее должен стать и сам пациент. Онкология - это специальность, где врачи каждый день встречаются с бедой. Поэтому, с одной стороны, важно уметь сопереживать, с другой - назначить пациенту лечение, которое ему поможет. Поскольку большинство методов достаточно агрессивны, важно, чтобы он был готов к борьбе и сотрудничеству с врачами.

Большинство больных готовы стать, как вы говорите, частью команды. Но, судя по их жалобам в редакцию, наша служба онкологии не готова оказывать им помощь на современном уровне.

- И цифры подтверждают это. В нашей стране от 51 до 56 процентов больных умирает в течение года после установления диагноза. Это так называемая одногодичная летальность, и она у нас самая высокая даже в СНГ. И, судя по всему, "первенство" мы никому не уступили и в прошлом году. Все это - результат последних нескольких лет. В стране вообще не применялся из–за отсутствия оборудования один из главных методов лечения онкозаболеваний - лучевая терапия. К счастью, сейчас уже установлены два линейных ускорителя. Но в этой области терапии нужно еще немало сделать. Сказывается и недоступность для больных современных медтехнологий как для диагностики, так для и лечения, проведения некоторых лабораторных исследований. Чаще эти анализы делают в Москве. Это все не по карману 80 процентам кыргызстанцев. Нет даже надлежащего учета больных. И это все вместе создает печальную, мягко говоря, картину.

Что значит: нет надлежащего учета?

- Уровень заболеваемости и смертности не соответствует реальной ситуации, а она очень и очень тревожная. Но настороженности ни у государства, ни у врачей нет из– за недостоверной статистики. Если рисуется благодушная картина с заболеваемостью, то какие вопросы можно ставить перед правительством? И получается, что там не знают точное количество больных, сколько надо лекарств, какое оборудование куда поставить, в каком регионе большая заболеваемость. В Нарынской области, например, за последние десять лет идет подъем заболеваемости. Поэтому важно, чтобы там было и КТ, и МРТ, и другое оборудование для выявления рака.

И причины можно выявить. Большинство населения даже тех районов, где много фруктов и овощей, мало их ест, а фрукты и овощи влияют на кишечную флору, где вырабатываются канцерогены. Клетчатка, содержащаяся во фруктах и овощах, сдерживает этот процесс. Канцерогены вырабатываются за счет мясной пищи - красного мяса, колбас, фастфудов и других подобных продуктов, приводящих к раку кишечника, печени. Это только один пример. Уверен, что имеются и другие факторы, влияющие на частоту раковой заболеваемости. Для выяснения этого нужны определенные исследования.

Мало кто об этом знает, потому что профилактика этого заболевания не проводится, не делаются скрининги, в стране вообще нет четкой системы онкологической службы. А потому больные обращаются за помощью в онкоцентр уже с крайне запущенной болезнью. То есть служба упускает больных на ранней стадии заболевания, которое врачи обязаны своевременно распознать и лечить. У рака, как известно, нет выходных.

Как исправить ситуацию?

- Во–первых, надо наладить учет, чтобы точно знать, сколько у нас вообще больных. Этим сейчас как раз и занимается наша кафедра. Мы получили грант Министерства образования и науки на эту работу. Два года из трех мы уже отработали по нему.

И можете уже что–то сказать?

- Да. В сравнении с общемировыми показателями у нас есть сходство. Например, во всем мире сейчас заболеваемость раком молочной железы занимает первое место. Но у нас он вырвался на первое место не только по заболеваемости, но и по смертности. Смертность от рака молочной железы в общемировой статистике стоит на четвертом месте, а у нас на первом. Это лишний раз подчеркивает, что имеются серьезные недостатки в диагностике и лечении этого заболевания.

На втором месте у нас рак шейки матки. Раньше он, наоборот, снижался. В мировой же статистике он не входит даже в первую десятку. И это должно знать правительство, чтобы что–то предпринимать для снижения заболеваемости и смертности на государственном уровне. Пока же практически ничего не делается для этого. Есть, например, очень простой скрининг для выявления этого недуга - пап–тест, но и он не проводится в нашей стране. В Америке, Европе давно вакцинируют детей с 9 до 12 лет для профилактики рака шейки матки, в том числе и мальчишек. Болезнь вызывается вирусом папилломы человека, а этот вирус есть и у девочек, и у мальчиков.

Для диагностики практически всех видов рака важно иммунногистохимическое исследование ткани. Но в стране до недавнего времени не было ни одной лаборатории, которая могла бы его всеобъемлюще проводить. В Центре онкологии и гематологии такое исследование наконец–то начали проводить. Теперь нужно добиться, чтобы своевременно приобретались необходимые реактивы для этой лаборатории. Конечно, стоимость их высокая. Но эти исследования не только необходимы, но и возможны, если будет заинтересовано само государство. Не исключено, что в верхах о таких нюансах в онкологической службе даже не знают.

Закир Пашаевич, у нас практически во всех центрах, больницах лечат больных раком. И надо понимать, что единой команды, о которой вы говорили, нет. И как итог - одногодичная летальность.

- В медицине, на мой взгляд, демократия - неприемлемая вещь. Необходима строгая подчиненность по вертикали. Именно это имеет огромное значение в диагностике, лечении и профилактике заболеваемости. Рак нужно лечить только в онкологических учреждениях. Вся онкослужба раньше подчинялась головному учреждению - Институту онкологии, где я проработал много лет с первых дней после учебы. Сейчас никто никому не подчиняется. Есть, например, южный онкоцентр, который должен заниматься в том числе и контролем за состоянием службы в регионе, но точно знаю, никто, никого не проверяет. Специалисты Центра онкологии и гематологии также никуда не ездят. В результате в службе разброд и шатание. Немыслимо, но в ней до сих пор нет канцер–регистра.

Для чего он нужен?

- Например, если у какого–то больного в Баткене или Лейлеке выявили рак, то в онкоцентре должны знать о нем. Более четкой станет статистика заболеваемости, смертности, выживаемости. И, конечно, процесс лечения станет прозрачным, улучшится и обеспечение онкослужбы.

Почему у нас такая статистика сложилась с раком легких, который якобы переместился на четвертое место? В мире он на втором после рака молочной железы. Да потому, что немало больных, у которых позволяют финансы, уезжают на лечение, операции за рубеж, делают даже пересадку печени. Многие из них не становятся на учет в наших медучреждениях. И в итоге мы не знаем точно, сколько человек болеет, какими видами рака, какова выживаемость.

Безусловно, создание канцер–регистра - непростое дело. Нужны кадры, оборудование, транспорт. Пилотный проект запустили в Чуйской области. Но он буксует. Можно, конечно, пригласить специалистов из Санкт–Петербургского института онкологии, которые согласны помочь нам создать такой регистр. Я говорил с коллегами из онкоцентра, но там директора постоянно меняются...

Есть ли надежда, что и раку все–таки найдут противоядие?

- В 2000 году огромная международная команда ученых смогла расшифровать геном человека. И тогда было всеобщее ликование: теперь–то уж точно найдут причину заболеваемости. Но оказалось, что расшифровки генома человека недостаточно для победы над раком. В каждом геноме тысячи разных генов. Чудо–таблетки от него нет и не будет: слишком сложное и многоликое заболевание. Но прорыв все–таки есть. Как показали исследования ученых, подавленная опухолью иммунная система, если на нее определенным образом воздействовать, возрождается и сама начинает активно охотиться за опухолевыми клетками в организме человека. И такие иммунные препараты теперь созданы. Но они очень дорогие. Хотя у нас есть больные, которые используют их для лечения. Некоторые из них у меня наблюдаются.

Если раньше агрессивная злокачественная опухоль - меланома была приговором, то сейчас больные живут годами за счет этих иммунных препаратов. Сегодня ученые работают над созданием лекарства против нескольких мутирующих генов при одном заболевании. Сейчас при многих видах рака делают генно–молекулярный анализ, смотрят, есть ли у больного конкретная мутация, и только потом подбирают лекарство.

В мире тратятся огромные средства на такие исследования. И это оправданно. За два года пандемии умерло более пяти миллионов человек. А от рака только за один 2020 год - около десяти миллионов человек. Коронавирус очень ухудшил показатели смертности от онкологических болезней. Я не говорю, что не надо заниматься ковидом, но нельзя ослаблять внимание к онкологическим проблемам. У нас от рака только в 2020 году умерло 3400, а от ковида почти в 2 раза меньше, причем за два года.

Как часто надо обследоваться, делать УЗИ, гастроскопию и так далее?

- Нет необходимости проверяться ежегодно. Если, допустим, в семье есть или были больные раком, то, конечно, в этом случае желательно обследоваться. Если, как говорится, бог миловал, то можно обследоваться раз в два года. И не всех органов подряд, а, например, сделать колоноскопию или гастроскопию, или КТ легких.

Рентген молочной железы не требуется делать всем подряд. А только тем, у кого в роду было такое заболевание. А всем остальным можно проводить обследование один раз в два года, поскольку сейчас это очень распространенное заболевание.

прислушайтесь к советам профессора

: Главное - не курить, тем более вблизи тех, кто не курит.

: Съедать каждый день пять видов овощей и фруктов, как минимум. Если не хотите есть овощи или фрукты, выжмите из них сок.

: Стараться больше бывать в экологически чистой среде, дышать чистым воздухом. Хотя бы на выходные дни следует выезжать за город.

: Делать физические упражнения хотя бы в течение 10 минут и, конечно, больше ходить.

: Не употреблять постоянно жареные продукты, особенно приготовленные на несколько раз использованном масле. Вопреки бытующему мнению скажу, что нельзя отказываться и от красного мяса, но не злоупотреблять!

: Не забывать о рыбе, крайне необходимой для функции человеческого организма.

Очень полезна листовая зелень для функционирования иммунной системы, она как пограничник, который борется и не пропускает в организм все чужеродное ему. Если иммунная система ослаблена, то это чужеродное подавляет ее, как известно.

: И, естественно, нельзя пренебрегать медициной. Если почувствовали что–то необычное в своем организме, то надо пойти к врачу. Почему в Японии, Израиле, США лучшие результаты лечения рака? Потому что их жители вовремя обращаются к докторам, болезнь выявляется на более ранних сроках и легче поддается лечению.