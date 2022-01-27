Смертность новорожденных в Кыргызстане за 15 лет снизилась на 40 процентов

В Кыргызстане за последние 15 лет смертность среди новорожденных снизилась на 40 процентов. При этом каждый год около двух тысяч новорожденных не доживают до месяца. Фиксируется также более 1400 случаев мертворождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Министерстве здравоохранения состоялся круглый стол, на котором обсуждались рекомендации по снижению предотвратимой смертности новорожденных и повышению качества ухода за ними. Руководители и специалисты перинатальной службы обсудили второй Национальный отчет по перинатальному аудиту из шести пилотных родильных домов.

Данные Межведомственной группы ООН (МГДС ООН) свидетельствуют о существенном прогрессе в снижении смертности среди детей. Согласно оценочным данным за 2020 год, снижение детской смертности в Кыргызстане по отношению к уровню 1990 года составило 73 процента.

Согласно данным Национального статистического комитета, за последние пятнадцать лет Кыргызстану удалось добиться снижения смертности среди новорожденных в целом (с 19,0 в 2004 году до 12,7 в 2020 году), при этом смертность среди детей первой недели жизни снизилась на 40 процентов, а мертворождаемость – на 32,6 процента.

Однако, каждый год около двух тысяч малышей не доживают до месяца и более 1400 случаев мертворождения. Уровень смертности среди новорожденных в Кыргызстане по-прежнему остается высоким. Около 80 процентов смертей среди детей в возрасте до одного года в республике происходит в первые 28 дней жизни.

Чтобы понять, почему это происходит и предотвратить эти случаи, Минздрав при поддержке ЮНИСЕФ в рамках проекта "Усиление системы охраны здоровья матери и ребенка", финансируемого правительством Японии, с 2018 года внедряет в Кыргызстане Конфиденциальный перинатальный аудит. Это инструмент для систематического критического анализа качества перинатальной помощи на всех уровнях, анализа причин смертности среди новорожденных и мертворождения (где и почему смерти имели место, а также какие факторы стали их причиной и как можно было их избежать).

Руководители Минздрава и другие специалисты обсудили меры и решения, которые позволят исправить ситуацию в рамках программы правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы.