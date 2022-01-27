Почему Атамбаев так быстро отреагировал на заявление Аблязова?

Больше года молчавший Алмазбек Атамбаев очень остро и быстро отреагировал на, казалось бы, безобидные воспоминания Мухтара Аблязова о том, как наш бывший президент хотел помочь ему незаконным путем вернуться на родину.

С чего такая реакция?

Недавно российские пранкеры выяснили у вечного казахского оппозиционера и изгнанника его будущие политические планы. Он рассказал о том, что раскачал ситуацию в Казахстане и готов повторить это в России. Это косвенно касается и Кыргызстана, о котором он вспомнил недавно, рассказав, как Атамбаев хотел его провезти на вертолете в Алматы для захвата власти в Казахстане.

Аблязов неспроста припомнил Атамбаева. На определенном этапе их политические интересы, а именно противостояние с Нурсултаном Назарбаевым, действительно, совпадали. Слова казахского оппозиционера-изгнанника говорят о том, что похожие цели у них есть и сейчас: и Аблязов, и Атамбаев не скрывают, что хотят реванша, у обоих есть революционный опыт.

В настоящее время ситуация в Кыргызстане очень сложная, даже, возможно, взрывоопасная. Она похожа на ту, что была в Казахстане перед январскими событиями.

Только там накал был вызван тем, что народ уже дальше не мог терпеть клан Нурсултана Назарбаева. В нашей же стране народ возмущен тем, что шаги по борьбе с коррупцией замедлились. Что власти как будто топчутся на месте, хотя до этого ГКНБ вел очень активную работу по разоблачению коррумпированной политики и элиты КР.

Народ помнит, как он сажал судей, депутатов и предпринимателей. Сейчас арестовывают мелких сошек. Народ видит, что Камчыбеку Ташиеву словно руки связали.

В сложившейся ситуации если у кого-то из оппозиционеров есть далеко идущие планы, то они вполне могут быть успешно реализованы. Алмазбек Атамбаев все еще остается одним из мощных политических игроков: у него есть стимул, репутация революционера, а также финансовые и другие ресурсы.

И, возможно, его острая реакция на воспоминания Аблязова объясняется опасениями, что откровения казахского олигарха могут сорвать сценарий Атамбаева.