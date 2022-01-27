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"Ата Мекен", "Азаттык" и "Улуттар Биримдиги" создают народный парламент

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане четыре политические партии "Ата Мекен", "Азаттык", "Улуттар Биримдиги" и "Улуу Журт" намерены совместно создать народный парламент. Об этом редакции vb.kg сообщил политический деятель Улукбек Маматаев.

По его словам, кроме этого, в создании народного органа принимают участие ряд политиков и некоторые экс-кандидаты в депутаты по одномандатным округам.

"В настоящий момент данными политобьединениями и политиками уже создана рабочая группа, которая проработает все технические моменты и детали.

По нашему замыслу, народный парламент станет с одной стороны альтернативным органом Жогорку Кенешу, с другой - он будет ближе к всем проблемам народа. То есть планируется, что народный парламент будет обсуждать в том числе и те вопросы, которые будет избегать Жогорку Кенеш", - сказал Маматаев.


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URL: https://www.vb.kg/413130
Теги:
Ата Мекен, Улуттар биримдиги, партии, Улукбек Маматаев
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