За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались более десяти тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 10377 человек. Такие данные на 28 января приводит Штаб КР по COVID-19.

Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 6737 человек.

Повторно первичной серией – 825 человек.

Бустерную дозу получили – 2815 человек.

Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:

г. Бишкек – 294;

г. Ош – 322;

в Чуйской области – 225;

в Ошской области – 970;

в Таласской области – 164;

в Нарынской области – 137;

в Иссык-Кульской области – 136;

в Джалал-Абадской области – 440;

в Баткенской области – 127.