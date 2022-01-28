За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались более десяти тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 10377 человек. Такие данные на 28 января приводит Штаб КР по COVID-19.
Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 6737 человек.
Повторно первичной серией – 825 человек.
Бустерную дозу получили – 2815 человек.
Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:
г. Бишкек – 294;
г. Ош – 322;
в Чуйской области – 225;
в Ошской области – 970;
в Таласской области – 164;
в Нарынской области – 137;
в Иссык-Кульской области – 136;
в Джалал-Абадской области – 440;
в Баткенской области – 127.